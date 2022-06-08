США забороняють інвесторам купувати будь-які російські акції чи борги на вторинному ринку

Мінфін США заборонив американським інвесторам купувати будь-які російські акції та борги на вторинних ринках. Раніше заборона, передбачена санкційними обмеженнями, діяла лише на покупку російських активів на первинному ринку.

До цього, попри масштабні санкції Вашингтона проти Москви, американці все ще могли торгувати мільярдними російськими активами на вторинних ринках. Втім від 6 червня заборона поширилась на усі російські акції та борги.

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Позиція Міністерства фінансів США

У казначействі Сполучених Штатів Америки пояснили ухвалене рішення тим, що американці раз і назавжди повинні забути про інвестиції "в успіх" Росії.

Відповідно до нашої цілі відмовити Росії у наданні фінансових ресурсів, необхідних їй для продовження жорстокої війни проти України, Міністерство фінансів дало зрозуміти, що американцям заборонено робити нові інвестиції в успіх Росії, зокрема й шляхом торгів на вторинному ринку,

– заявив представник американського Мінфіну.

Разом з тим, як зазначається у повідомленні міністерства, обмеження не застосовуються щодо тих російських активів, якими вже володіють громадяни США – їх дозволено утримувати або продавати. Крім того, можливою є також купівля акцій американських фондів, які містять російські борги та акції.

Державний і корпоративний борг Росії

До слова, за даними Morgan Stanley, російський державний і корпоративний борг на міжнародних ринках на початку 2022 року становив трохи більше ніж 472 мільярдів доларів. Ця сума робить борг країни-агресорки одним із найбільших пулів активів на ринках, що розвиваються, після Мексики, Індонезії та Туреччини.

Разом з тим сукупна ринкова капіталізація Московської фондової біржі нині становить близько 35 трильйонів рублів (близько 588,24 мільярда доларів). Це майже на третину менше, ніж на початку 2022 року – у січні вона становила 50 трильйонів рублів.