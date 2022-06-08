США запрещают инвесторам покупать какие-либо российские акции или долги на вторичном рынке

Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские акции и долги на вторичных рынках. Ранее запрет, предусмотренный санкционными ограничениями, действовал только на покупку российских активов на первичном рынке.

До этого, несмотря на масштабные санкции Вашингтона против Москвы, американцы все еще могли торговать миллиардными российскими активами на вторичных рынках. Впрочем, с 6 июня запрет распространился на все российские акции и долги.

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Позиция Министерства финансов США

В казначействе Соединенных Штатов Америки объяснили принятое решение тем, что американцы раз и навсегда должны забыть об инвестициях "в успех" России.

Согласно нашей цели отказать России в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, Министерство финансов дало понять, что американцам запрещено делать новые инвестиции в успех России, в том числе путем торгов на вторичном рынке,

– заявил представитель американского Минфина.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении министерства, ограничения не применяются в отношении тех российских активов, которыми уже владеют граждане США – их разрешено содержать или продавать. Кроме того, возможна также покупка акций американских фондов, содержащих российские долги и акции.

Государственный и корпоративный долг России

К слову, по данным Morgan Stanley, российский государственный и корпоративный долг на международных рынках в начале 2022 года составил чуть больше 472 миллиардов долларов. Эта сумма делает долг страны-агрессорки одним из крупнейших пулов активов на развивающихся рынках после Мексики, Индонезии и Турции.

Вместе с тем совокупная рыночная капитализация Московской фондовой биржи в настоящее время составляет около 35 триллионов рублей (около 588,24 миллиарда долларов). Это почти на треть меньше, чем в начале 2022 года – в январе она составляла 50 триллионов рублей.