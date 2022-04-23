У Євросоюзу досі не досягли консенсусу щодо 6 пакету санкцій проти Росії.

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У США та ЄС обговорюють плани щодо російської нафти

Американські та європейські чиновники обговорюють відразу декілька опцій. Зокрема, вони розглядають:

повну заборону постачання російської нафти,

встановлення цінового порогу,

залучення механізму виплати, у рамках якого вдасться утримувати виручку Росії, отриману з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами одного з анонімних джерел, ціль переговорів – з'ясувати як найболючіше вдарити по Володимиру Путіну. Водночас у США занепокоєні, що пряма заборона на російську нафту може спричинити стрімке зростання цін і відповідно доходів Кремля.

Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен заявила у четвер, що повне ембарго може завдати серйозної шкоди європейським економікам, не завдаючи такого впливу на Росію, як очікують. Будь-яке рішення щодо того, які заходи в кінцевому підсумку вжити, будуть ухвалювати у ЄС.

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