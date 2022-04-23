У Евросоюза до сих пор не достигли консенсуса по 6 пакету санкций против России.

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В США и ЕС обсуждают планы относительно российской нефти

Американские и европейские чиновники обсуждают сразу несколько вариантов. В частности, они рассматривают:

полный запрет на поставку российской нефти,

установление ценового порога,

привлечение механизма выплаты, в рамках которого удастся удерживать выручку России, полученную с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По словам одного из анонимных источников, цель переговоров – выяснить, как больнее всего ударить по Владимиру Путину. В то же время в США обеспокоены, что прямой запрет на российскую нефть может повлечь за собой стремительный рост цен и соответственно доходов Кремля.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в четверг, что полное эмбарго может нанести серьезный ущерб европейским экономикам, не оказав такого влияния на Россию, как ожидают. Любое решение относительно того, какие меры в конечном счете принять, будут приниматься в ЕС.

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