США видобувають рекордні обсяги нафти в історії: чому це загроза для Росії та країн ОПЕК

США – це потужний гравець на світовому ринку нафти, який встановив новий історичний рекорд. Йдеться про обсяги видобування нафти.

Видобування нафти у США

США збільшують обсяги видобування сирої нафти до нових максимумів. У серпні американці зафіксували новий історичний рекорд за цим показником. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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В останній день літа у США видобували 13,4 мільйона барелів нафти на день. Про це свідчать дані щотижневого моніторингу Управління енергетичної інформації (EIA).

Збільшення обсягів видобування нафти у США – це проблема для інших країн, які експортують сировину. Зокрема, йдеться про ОПЕК+, до якого входять Саудівська Аравія, Росія та інші держави. Нафтовий картель уже ухвалив рішення про відтермінування запланованого збільшення обсягів видобування чорного золота на місяць.

Серед причин не лише рекордні обсяги видобування нафти у США, але й послаблення попиту. Варто додати, що ціни на нафту впали на 20% порівняно з піковими рівнями, які фіксували в квітні. Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 75,02 долара за барель;

Контракти WTI торгуються на рівні 71,44 долара за барель.

Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту у 2025 році можуть різко обвалитися. Йдеться про падіння цін до мінімального рівня за 5 років.