Добыча нефти в США
США увеличивают объемы добычи сырой нефти до новых максимумов. В августе американцы зафиксировали новый исторический рекорд по этому показателю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.
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В последний день лета в США добывали 13,4 миллиона баррелей нефти в день. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Управления энергетической информации (EIA).
Увеличение объемов добычи нефти в США – это проблема для других стран, которые экспортируют сырье. В частности, речь идет об ОПЕК+, в который входят Саудовская Аравия, Россия и другие государства. Нефтяной картель уже принял решение об отсрочке запланированного увеличения объемов добычи черного золота на месяц.
Среди причин не только рекордные объемы добычи нефти в США, но и ослабление спроса. Стоит добавить, что цены на нефть упали на 20% по сравнению с пиковыми уровнями, которые фиксировали в апреле. Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 75,02 доллара за баррель;
- Контракты WTI торгуются на уровне 71,44 доллара за баррель.
Напомним, что Всемирный банк прогнозирует, что цены на нефть в 2025 году могут резко обвалиться. Речь идет о падении цен до минимального уровня за 5 лет.