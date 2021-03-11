У США вперше виставили на продаж будинок у вигляді NFT-токена

Інвестор Іван Мальпіка виставив на продаж частину будинку в Сент-Луїсі у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) на платформі Mintable. Зараз його вартість становить 42,42 Ethereum або 74,23 тисячі доларів.

Невзаємозамінний токен продадуть після проведення аукціону. Переможець лоту володітиме половиною будинку за адресою 5828 Wise Avenue.

До слова Як купити та заробляти на біткойнах в Україні: прості кроки для початківця

У коментарі виданню Cointelegraph Іван Мальпіка зазначив, що у 2020 році в будинку зробили ремонт, після цього його вартість оцінили в 138 тисяч доларів. Зараз дім щомісяця приносить 1,2 тисячі доларів завдяки здачі в оренду.

Будинок, який виставили на продаж у вигляді NFT: дивіться фото Mintable

Що цікаво, NFT не має юридичної сили. Однак власник будинку планує створити товариство з обмеженою відповідальністю і укласти договір з покупцем токена для спільного володіння будинком в рівних частках.

Останні продажі за допомогою NFT

У березні засновник Twitter Джек Дорсі виставив на продаж свій перший твіт у вигляді NFT. Підприємець пообіцяв пожертвувати всі гроші на благодійність.

На початку весни на аукціоні за 228,69 Ethereum продали NFT-копію спаленої картини відомого вуличного художника Бенксі під назвою Morons.