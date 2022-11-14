США вдасться уникнути рецесії у 2023 році, – Morgan Stanley

У інвестбанку Morgan Stanley проаналізували, що США вдасться уникнути рецесії у наступному році, а от ВВП Європи та Великої Британії навпаки скоротиться. Що допоможе Китаю відновити економічне зростання, читайте далі.

США уникне рецесії у 2023 році

США вдасться уникнути рецесії у 2023 році зі зростанням на 0,5%, однак:

зростання робочих місць істотно сповільнюється,

рівень безробіття продовжує зростати.

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Тож сукупний ефект жорсткої монетарної політики у 2023 році перекинеться на 2024 рік та призведе до двох дуже слабких років, вважають аналітики Reuters.

Чого чекати іншим економікам у наступному році

Довідка:Рецесія – це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Також у 2023 році аналітики прогнозують різкий розкол між розвиненими економіками, які перебувають в рецесії або близькі до неї, натомість економіки країн, що розвиваються, "помірно відновляться".

У Morgan Stanley прогнозують, що світова економіка у 2023 році зросте на 2,2%, що нижче останньої оцінки МВФ.

У Міжнародному валютному фонді прогноз понизили до 2,7% з 2,9%.

Яким 2023 рік буде для Китаю

Очікуване "відкриття" Китаю після майже трьох років пандемічних обмежень призведе до відновлення як його власної економіки, так і азійських країн з економікою, що розвивається.

Прогнозовано економіка Китаю зросте на 5% у 2023 році. Такий прогноз значно вищий, ніж в середньому очікується для ринків, що розвиваються. Що стосується середнього зростання в групі десяти найбільш розвинених країн, то там прогноз лише на рівні 0,3%.