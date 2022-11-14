США избежит рецессии в 2023 году

США удастся избежать рецессии в 2023 году с ростом на 0,5%, однако:

рост рабочих мест существенно замедляется,

уровень безработицы продолжает расти.

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Так что совокупный эффект жесткой монетарной политики в 2023 году перевернется на 2024 год и приведет к двум очень слабым годам, считают аналитики Reuters.

Справка:

Рецессия – это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Чего ждать другим экономикам в следующем году

Также в 2023 году аналитики прогнозируют резкий раскол между развитыми экономиками, находящимися в рецессии или близки к ней, а экономики развивающихся стран "умеренно восстановятся".

В Morgan Stanley прогнозируют, что мировая экономика в 2023 году вырастет на 2,2%, что ниже последней оценки МВФ.

В Международном валютном фонде прогноз снизили до 2,7% с 2,9%.

Каким 2023 год будет для Китая.

Ожидаемое "открытие" Китая после почти трех лет пандемических ограничений приведет к восстановлению как его собственной экономики, так и азиатских стран с развивающейся экономикой.

Прогнозируемая экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году. Такой прогноз значительно выше, чем в среднем ожидается для развивающихся рынков. Что касается среднего роста в группе десяти наиболее развитых стран, то там прогноз на уровне 0,3%.