США сприймають цифровий юань, як потенційну загрозу: реакція Китаю

Нова влада США стурбована активними діями Китаю, які спрямовані на створення цифрового юаня. Чому одна з найбільших економік світу сприймає віртуальний юань як загрозу – читайте далі.

Адміністрація Джозефа Байдена посилює контроль за планами Китаю щодо створення цифрового юаня. У США остерігаються, що плани офіційного Пекіну щодо створення цифрового аналога юаня спрямовані на позбавлення американського долара статусу головної резервної валюти у світі.

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Плани США

Саме тому Державний департамент, Пентагон, Рада національної безпеки та Міністерство фінансів США активізують свої зусилля, щоб зрозуміти, якими можуть бути наслідки дій Китаю. Перш за все американська влада прагне зрозуміти, як буде розповсюджуватися цифровий юань і чи можна буде його використати для ігнорування санкцій США.

Офіційні особи США впевнені, що Китайська Народна Республіка не буде використовувати віртуальний юань для ухилення від американських санкцій. Нагадаємо, домінування долара у світових транзакціях дає Мінфіну США вагомі інструменти впливу. Зокрема, йдеться про обмеження доступу тієї чи іншої країни до глобальної фінансової системи.

У США наголосили, що їм не важливо, яка країна першою введе в обіг цифрову національну валюту, головне, щоб їм вдалося "зробити все правильно".

"Центробанкам варто звернути увагу на створення суверенних цифрових валют,

– заявила очільниця Федеральної резервної системи США Джанет Єллен.

На її думку, цифровий аналог нацвалюти може допомогти викорінити проблему доступу до фінансових послуг в США серед сімей з низьким рівнем доходу.

У США стурбовані створенням цифрового юаня / Фото unsplash

Реакція Китаю

Народний банк Китаю вже запустив пробну емісію нового юаня в декількох містах, в тому числі й в Гонконзі. Такий крок дозволив НБК стати першим великим банком у світі, який випустив віртуальну національну валюту. Крім того, є інформація, що у лютому 2022 року на Олімпійських іграх в Пекіні планують почати використовувати цифровий юань на масштабнішій основі.

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Багато важливих деталей цифрового юаня все ще знаходяться в процесі змін. У цьому контексті йдеться і про дані, як буде розповсюджуватися віртуальний аналог юаня. Створення спільного проєкту між Китаєм та платіжною системою SWIFT, найімовірніше, є доказом того, що цифровий юань будуть використовувати в рамках фінансової архітектури, яка існує.

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

У Піднебесній зазначили, що створення цифрового юаня допоможе їм розв'язати три важливих питання:

замінити банкноти та монети,

зменшити стимул використання криптовалют,

доповнити вже наявну систему електронних платежів.

У приватному секторі безготівкових платежів наразі панують декілька гравців. Йдеться про Alipay і Tencent від компанії Ant Group Co та WeChat Pay під егідою Holdings Ltd.

Для того, щоб забезпечити резервну або надлишкову систему роздрібних платежів центробанк має активізуватися та надати послуги цифрової валюти,

– заявив директор дослідницького університету цифрової валюти НБК Му Чанчунь.

Народний банк Китаю також вивчає можливості використання віртуального юаня у системі міжнародних платежів та запустив відповідний проєкт спільно з підрозділом Банку міжнародних розрахунків та представниками влади з ОАЕ, Таїланду і Гонконгу.