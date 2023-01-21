На порядку денному були не лише обмеження, які вже були введені, але й майбутні санкції щодо країни-агресорки. Зустріч заступників міністрів фінансів продемонструвала єдність коаліції країн у готовності притягнути Росію до відповідальності за свої злочини.

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Обмеження цін на російські нафтопродукти має дві головні мети

Воллі Адеємо та інші заступники міністрів фінансів прийшли до спільного рішення щодо російських нафтопродуктів. Вони погодилися встановити одразу дві граничні ціни на них.

Одна стосуватиметься продуктів, які продають з надбавкою до ціни на сиру нафту – дизельного пального чи газойлю. Водночас друга – продуктів, які коштують нижче від вартості нафти, наприклад мазуту.

На зустрічі також виділили дві основні мети встановлення граничних цін – обмежити доходи Росії від експорту нафти, а також стабілізувати світові постачання енергоресурсів. Зауважимо, що переглянути ціни мають вже у березні.

Це дозволить Коаліції врахувати події на світових ринках після впровадження лімітів рафінованої продукції, а також дозволить коаліції бути поінформованою про результати технічного огляду ЄС щодо граничної ціни на нафту,

– зазначили у міністерстві.

До слова, ціни на нафту продовжують зростати. Зокрема, за даними іноземних ЗМІ, вартість нафти зупинилася на таких рівнях: