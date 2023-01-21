На повестке дня были не только уже введенные ограничения, но и будущие санкции в отношении страны-агрессорки. Встреча заместителей министров финансов продемонстрировала единство коалиции стран в готовности привлечь Россию к ответственности за свои преступления.
Обратите внимание Нефть пересекла важный ценовой уровень благодаря фактору, который всегда влияет на рынок
Ограничение цен на российские нефтепродукты имеет две главные цели
Уолли Адейемо и другие заместители министров финансов пришли к совместному решению по российским нефтепродуктам. Они согласились установить сразу две граничные цены на них.
Одна будет относиться к продуктам, которые продают с прибавкой к цене на сырую нефть – дизельного горючего или газойля. В то же время вторая – продуктов, которые стоят ниже стоимости нефти, например мазута.
На встрече также выделили две основные цели установление предельных цен – ограничить доходы России от экспорта нефти, а также стабилизировать мировые поставки энергоресурсов. Заметим, что пересмотреть цены должны уже в марте.
Это позволит Коалиции учесть события на мировых рынках после внедрения лимитов рафинированной продукции, а также позволит коалиции быть проинформированы о результатах технического осмотра ЕС о предельной цене на нефть,
– отметили в министерстве.
К слову, цены на нефть продолжают расти. В частности, по данным иностранных СМИ, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка Brent продается на уровне 87,60 доллара за баррель (+1,67%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 81,31 доллара за баррель (+1,22%).