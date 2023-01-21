На повестке дня были не только уже введенные ограничения, но и будущие санкции в отношении страны-агрессорки. Встреча заместителей министров финансов продемонстрировала единство коалиции стран в готовности привлечь Россию к ответственности за свои преступления.

Обратите внимание Нефть пересекла важный ценовой уровень благодаря фактору, который всегда влияет на рынок

Ограничение цен на российские нефтепродукты имеет две главные цели

Уолли Адейемо и другие заместители министров финансов пришли к совместному решению по российским нефтепродуктам. Они согласились установить сразу две граничные цены на них.

Одна будет относиться к продуктам, которые продают с прибавкой к цене на сырую нефть – дизельного горючего или газойля. В то же время вторая – продуктов, которые стоят ниже стоимости нефти, например мазута.

На встрече также выделили две основные цели установление предельных цен – ограничить доходы России от экспорта нефти, а также стабилизировать мировые поставки энергоресурсов. Заметим, что пересмотреть цены должны уже в марте.

Это позволит Коалиции учесть события на мировых рынках после внедрения лимитов рафинированной продукции, а также позволит коалиции быть проинформированы о результатах технического осмотра ЕС о предельной цене на нефть,

– отметили в министерстве.

К слову, цены на нефть продолжают расти. В частности, по данным иностранных СМИ, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях: