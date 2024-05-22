У G20 запропонували глобальний податок на багатство мільярдерів: чому США проти

Бразилія, яка наразі очолює G20, запропонувала створити новий підхід до оподаткування надбагатих людей. Проте США, найімовірніше, виступлять проти цієї ідеї.

Зокрема, Бразилія закликає створити таку систему, яка змусить багатіїв платити більше податків, а не уникати їх шляхом декларування прибутків в офшорах.

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Новий план для оподаткування багатіїв

Поряд з міністрами фінансів Бразилії та Франції, чиновники з Іспанії, Німеччини та Південної Африки обговорювали план, згідно з яким мільярдери мають щороку сплачуватимуть податки у розмірі не менше 2% від їхнього загального статку.

Головний задум полягає в тому, аби країни могли отримувати більше податків. Ще одна ціль – зменшення розриву у доходах, який стрімко зріс за останнє десятиліття. Загалом додають, що новий план є певним "повторенням" мінімального корпоративного податку, який схвалили країни G20 у 2021 році.

Реакція США

, що про посилення проблеми нерівності доходів попереджали як у МВФ , так і в ООН. Тоді виокремлювали наслідки пандемії коронавірусу для світу, а також прогнозували потенційні тренди у суспільстві та пропонували план дій для розв'язання цієї проблеми.

Наприкінці цього тижня очільниця Мінфіну США Джанет Єллен планує провести зустріч зі своїми колегами з країн G7, де вони будуть обговорювати податкове питання.

Повідомляють, що Єллен не буде підтримувати ініціативу Бразилії. Мовляв, це не те, під чим можуть підписатися США. За словами чиновниці, у США вірять у прогресивне оподаткування, тоді як вони не готові підтримати створення та запровадження "якогось загального глобального механізму оподаткування мільярдерів з перерозподілом доходів".