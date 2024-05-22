Головні фактори впливу на ринку нафти

На торгах у середу, 22 травня, ціни на нафту впали на понад 1%. Загалом еталонні бренди нафти демонструють від'ємну динаміку третій день поспіль. На ринок впливають очікування, що Федеральна резервна система США може утримувати ставку на високому рівні довше, оскільки інфляція залишається стійкою. Потенційно це може вплинути на попит пального у США, які є лідером за цим показником, згідно з даними Reuters.

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Крім того, зниження цін на ринку підтримали новини з США про збільшення запасів пального та нафти на минулому тижні. Аналітики очікували на такий результат. Додамо, що попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили, впавши приблизно на 1%.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,73 долара за барель (- 1,39%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,57 долара за барель (- 1,39%).

Як змінилася вартість нафти

Нафта Brent подешевшала на 1,03 долара або 1,2%. Сировина торгується на рівні 81,15 долара за барель. Тоді як сировина West Texas Intermediate впала в ціні на 1,25 долара або 1,6%. Американська нафта WTI наразі коливається з ціною на рівні 77,41 долара за барель.