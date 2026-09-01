Що відбувається в Ірані зараз

У вівторок, 1 вересня, в Центробанку заявили, що мають достатньо валютних резервів, повідомляє Reuters. Для підтримки іранського ріала регулятор нібито готовий влити до 2 мільярдів доларів.

Я кажу президенту США: Іран має іноземну валюту, і її вистачає,

– переконує голова центробанку Абдольнасер Хемматі.

Тож хоча іранські посадовці, зокрема президент Масуд Пезешкіан, визнають дедалі серйозніші труднощі через американські санкції та морську блокаду, про економічний крах буцімто не йдеться.

Хемматі також зазначив, що Центробанк продовжує отримувати валютні надходження та має значні внутрішні резерви, хоча й відмовився розкривати деталі з міркувань безпеки.

Натомість твердження чиновників зі США очільник регулятора назвав "елементом психологічної війни", запевнивши, що напруга незабаром спаде. "Я з усією чесністю кажу людям, що економічні умови та забезпечення життєвих потреб стали складними, але краху ніколи не було і ніколи не буде", – підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці літа нацвалюта встановила антирекорд, перетнувши позначку у 2 мільйони ріалів за один долар США. Водночас річна інфляція в країні за підсумками липня сягнула 66%.

Вашингтон продовжує посилювати економічний тиск, аби змусити Тегеран піти на поступки. Однак, за словами американського міністра фінансів Скотта Бессента, Іран вдається до нових атак, оскільки відчуває наслідки санкцій.