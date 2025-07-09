В яких країнах Трамп хоче видобувати ресурси
Дональд Трамп запросив лідерів Габону, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Мавританії та Сенегалу на триденний саміт у Білому домі. Зустріч має розпочатися в середу, 9 липня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Ці п'ять країн належать до числа найменших економік Африки. Проте, вони мають багаті запаси корисних копалин і потенціал для значно більш масштабного виробництва ресурсів, ніж зараз.
Примітно! За даними Міжнародного валютного фонду, сукупний валовий внутрішній продукт Габону, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Мавританії та Сенегалу становить всього близько 75 мільярдів доларів.
Показово, що на зустріч не були запрошені лідери найбільших економік континент. Зокрема, Південної Африки, якій адміністрація Трампа погрожує введенням 30-відсоткового відповідного тарифу, і Нігерії – найбільшого експортера нафти в Африці.
Які ресурси будуть видобувати в цих країнах
Напередодні саміту уряд Ліберії оголосив про підписання угоди на суму 1,8 мільярда доларів з компанією Ivanhoe Atlantic.
В рамках угоди американська гірничодобувна компанія отримає право відновити та використовувати залізничну інфраструктуру країни для вивезення залізної руди з сусідньої Гвінеї на експорт.
Центральноафриканська країна Габон, розраховує обговорити потенційні інвестиції у свою гірничодобувну галузь, повідомив посол Габону в США Ноель Нельсон Мессон.
Президент республіки зацікавлений у тому, щоб природні ресурси Габону перероблялися всередині країни – з метою збільшення доданої вартості, диверсифікації економіки та створення робочих місць,
– заявив він.
Важливо! Габон є другим за величиною виробником марганцю у світі. Цей елемент використовується для зміцнення сталі.
Всі країни, за винятком Габону, розташовані на периферії нестабільного регіону Сахель і можуть розглядатися як потенційні партнери у сфері безпеки.
Цей регіон протягом останніх років страждає від ісламського повстанського руху і низки військових переворотів.