Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у рамках візиту до Японії разом з Джозефом Байденом.

Варте уваги "Зелена" енергетика: перспективи розвитку у разі запровадження ембарго на сировину з Росії

США прагнуть поглибити економічне партнерство з Тайванем

Очільник Білого дому Джо Байден відвідає Японію вперше з початку свого президенства. Зокрема, американський політик візьме участь у саміті групи країн Чотиристороннього діалогу з безпеки, куди входять Японія, Індія, Австралія та США. Безпека в регіоні – одне із головних питань порядку денного для політиків, у тому числі кроки Китаю щодо Тайваню.

Ми не хочемо бачити односторонніх змін статусу кво та ми однозначно не прагнемо бачити військову агресію. І ми хочемо, щоб це повідомлення йшло не лише від нас, але й від наших партнерів та союзників, як в регіоні, так і за його межами,

– заявив Салліван.

Радник президента США з національної безпеки підкреслив, що офіційний Вашингтон має на меті поглибити економічне партнерство з Тайванем, навіть якщо він не входить до нової економічної ініціативи щодо Азії американського президента. Зокрема, йдеться про сектор високих технологій, включаючи

напівпровідники,

ланцюги постачання.

Тайвань та Китай

Цікаво, що Китай бачить Тайвань частиною своєї країни. Зокрема, 23 лютого 2022 року у Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили, що Тайвань – "це не Україна" і завжди буде залишатися частиною Піднебесної, пише "Радіо Свобода".

Водночас США сприймають Китай як свого конкурента номер 1, в тому числі й на економічній арені. Офіційний Вашингтон готовий навіть стати на захист територіальної цілісності Тайваню. Зокрема, йдеться про наступне: