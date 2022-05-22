Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у рамках візиту до Японії разом з Джозефом Байденом.
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США прагнуть поглибити економічне партнерство з Тайванем
Очільник Білого дому Джо Байден відвідає Японію вперше з початку свого президенства. Зокрема, американський політик візьме участь у саміті групи країн Чотиристороннього діалогу з безпеки, куди входять Японія, Індія, Австралія та США. Безпека в регіоні – одне із головних питань порядку денного для політиків, у тому числі кроки Китаю щодо Тайваню.
Ми не хочемо бачити односторонніх змін статусу кво та ми однозначно не прагнемо бачити військову агресію. І ми хочемо, щоб це повідомлення йшло не лише від нас, але й від наших партнерів та союзників, як в регіоні, так і за його межами,
– заявив Салліван.
Радник президента США з національної безпеки підкреслив, що офіційний Вашингтон має на меті поглибити економічне партнерство з Тайванем, навіть якщо він не входить до нової економічної ініціативи щодо Азії американського президента. Зокрема, йдеться про сектор високих технологій, включаючи
- напівпровідники,
- ланцюги постачання.
Тайвань та Китай
Цікаво, що Китай бачить Тайвань частиною своєї країни. Зокрема, 23 лютого 2022 року у Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили, що Тайвань – "це не Україна" і завжди буде залишатися частиною Піднебесної, пише "Радіо Свобода".
Водночас США сприймають Китай як свого конкурента номер 1, в тому числі й на економічній арені. Офіційний Вашингтон готовий навіть стати на захист територіальної цілісності Тайваню. Зокрема, йдеться про наступне:
- США та Японія готові захистити Тайвань, якщо Китай ухвалить рішення щодо силової анексії острова. Збройні сили цих країн навіть розробили спільний військовий план.
- Водночас Тайвань закликав Китай раціонально оцінювати свої сили та утриматися від "військового авантюризму". Крім того, глава адміністрації Тайваню додала, що військові методи не є варіантом для розв'язання розбіжностей між країнами, а такі конфлікти вплинуть на економічну стабільність.
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