Відтак Комітет Палати представників з нагляду та реформ посилює тиск на федеральні агентства та криптобіржі, щоб захистити американців від шахраїв. По суті це є першою спробою регулятора зайти до крипто сектору.

Варте уваги Онлайн-професії в тренді: експертка розповіла про цікаву опцію та реальні можливості

У США починають боротися із шахраями у секторі криптовалют

Комітет розіслав серію листів до різних відомств та криптобірж зі спеціальним запитом – документи та інформація про що вони роблять, аби захистити своїх клієнтів від шахраїв, а також як вони борються з цим. Дані мають подати до 12 вересня. Зокрема, такі листи отримали наступні криптобіржі:

Coinbase,

FTX,

Binance.US,

Kraken,

KuCoin.

Згідно з дослідженням FTC, лише з початку 2021 року через шахраїв втратили понад 1 мільярд доларів у форматі криптовалют. Зокрема, американський політик Раджа Крішнамурті заявив, що історії про стрімке зростання цін та швидке багатство привертає у сектор криптовалют як професійних інвесторів, так і любителів, тому шахраї мали чимало можливостей.

Він також додав, що відсутність центрального органу для позначення підозрілих транзакцій у багатьох ситуаціях, незворотність транзакцій і обмежене розуміння багатьма споживачами та інвесторами базової технології перетворюють цифрові монети вдалою опцією для транзакцій у руках шахраїв.

У Комітеті додали, що отримані відповіді можуть використати для розробки законодавчих рішень. На момент створення цього матеріалу, загальна капіталізація ринку криптовалют становить 973,6 мільярда доларів, згідно з даними СoinMarketCap. З початку торгів ринок впав на 0,26%.