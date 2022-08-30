Комитет Палаты представителей по надзору и реформам усиливает давление на федеральные агентства и криптобиржи, чтобы защитить американцев от мошенников. По сути это является первой попыткой регулятора зайти в крипто сектор.

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В США начинают бороться с мошенниками в секторе криптовалют

Комитет разослал серию писем в различные ведомства и криптобиржи со специальным запросом. – документы и информация, о том что они делают, чтобы защитить своих клиентов от мошенников, а также как они борются с этим. Данные должны быть представлены до 12 сентября. В частности, такие письма получили следующие криптобиржи:

Coinbase,

FTX,

Binance.US,

Кракен,

KuCoin.

Согласно исследованию FTC, только с начала 2021 года из-за мошенников потеряли более 1 миллиарда долларов в формате криптовалют. В частности, американский политик Раджа Кришнамурти заявил, что истории о стремительном росте цен и быстром богатстве привлекает в сектор криптовалют как профессиональных инвесторов, так и любителей, поэтому у мошенников было много возможностей.

Он также добавил, что отсутствие центрального органа для обозначения подозрительных транзакций во многих ситуациях, необратимость транзакций и ограниченное понимание многими потребителями и инвесторами базовой технологии превращают цифровые монеты удачной опцией транзакций в руках мошенников.

В Комитете добавили, что полученные ответы могут использовать для разработки законодательных решений. На момент создания этого материала, общая капитализация рынка криптовалют составляет. 973,6 миллиарда долларов, согласно данным СoinMarketCap. С начала торгов рынок упал на 0,26%.