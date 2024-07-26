США угрожают индийским банкам из-за сотрудничества с Россией

США могут ввести санкции против индийских кредиторов и отрезать их от американской финансовой системы, если они будут сотрудничать с оборонно-промышленным комплексом России.

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Минфин США указал, что российские военные существенно зависят от импорта определенных категорий товаров, например станков и микроэлектроники. Для этого они обращаются к финансовым учреждениям, чтобы упростить эти операции.

Поэтому официальный Вашингтон призывает Ассоциации банков Индии принять необходимые меры для информирования местных бизнесов о риске санкций США. Для выполнения этой просьбы было выделено 30 дней. Однако американцы не указали в письме никаких претензий к индийским банкам.

Зато в документе говорится о наставлениях относительно того, как, по мнению Вашингтона, должны действовать страны-партнеры США чтобы, Россия теряла материальные и финансовые инструменты для продолжения войны против Украины.

В то же время США стремятся развивать экономическое сотрудничество с Индией. Более того, первая экономика мира считает Индию одним из своих ведущих торговых партнеров. В частности, за последние десять лет товарооборот между двумя странами вырос на 110%.