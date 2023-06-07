Найбільша криптобіржа світу за 24 години втратила майже мільярд доларів: до чого тут США

У США регулятори все більше звертають увагу на сектор цифрових активів. Зокрема, Комісія з цінних паперів та бірж США висунула низку серйозних звинувачень проти Binance.

Користувачі почали систематично виводити кошти з криптобіржі Binance. Уже йдеться про сотні мільйонів доларів.

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Найбільша криптобіржа світу втрачає гроші

Річ у тому, що американський регулятор висунув звинувачення проти криптобіржі, які пов'язані з порушеннями законодавчої бази про цінні папери у США.

Також йдеться про фінансові махінації, зловживання коштами клієнтів та наданні оманливої інформації інвесторам та регуляторам. Загалом проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенгу Чжоу американський регулятор висунув 13 звинувачень.

За першіпісля появи інформації про позов проти Binance клієнти вивели з біржі

Додамо, що капітал Чанпенгу Чжоу, на момент створення цього матеріалу, Bloomberg оцінює у 26 мільярдів доларів. Він посідає 54 сходинку серед найзаможніших людей у світі. Останні втрати бізнесмена оцінюють у 1,33 мільярда доларів або 4,9%.

Що відбувається на ринку криптовалют

На цю мить вартість криптовалюти Binance Coin, яка також відома як BNB, коливається на рівні 273 доларів. За останні 24 години цифрова монета від найбільшої криптобіржі у світі подешевшала на 1,24%.

Комісія з цінних паперів та бірж США також подала позов проти криптобіржі Coinbase . Американський регулятор вважає, що компанія діяла як незареєстрований брокер та біржа, а також роками відмовлялася надавати необхідну інформацію про свою діяльність

Проте за тиждень курс BNB просів на 10,84%, інформує CoinMarketCap. Загальна капіталізація ринку криптовалют становить 1,12 трильйона доларів. За останній день цей індикатор зріс майже на 3%.

Цікаво, що інвестор Хамат Паліхапітія цієї весни повідомив, що криптовалюта у США померла. Він наголосив, що влада США "націлила свою зброю на криптовалюту"