Пользователи начали систематически выводить средства из криптобиржи Binance. Уже речь идет о сотнях миллионов долларов.

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Крупнейшая криптобиржа мира теряет деньги

Дело в том, что американский регулятор предъявил обвинения против криптобиржи, связанных с нарушениями законодательной базы о ценных бумагах в США.

Также речь идет о финансовых махинациях, злоупотреблении средствами клиентов и предоставлении обманчивой информации инвесторам и регуляторам. В общем, против криптобиржи Binance и ее основателя Чанпенгу Чжоу американский регулятор выдвинул 13 обвинений.

Важно! За первые 24 часа после появления информации об иске против Binance клиенты вывели с биржи 790 миллионов долларов.

Добавим, что капитал Чанпенга Чжоу, на момент создания этого материала, Bloomberg оценивает в 26 миллиардов долларов. Он занимает 54 место среди самых богатых людей в мире. Последние потери бизнесмена оценивают в 1,33 миллиарда долларов или 4,9%.

Что происходит на рынке криптовалют

На данный момент стоимость криптовалюты Binance Coin, которая также известна как BNB, колеблется на уровне. 273 долларов. За последние 24 часа цифровая монета от крупнейшей криптобиржи в мире подешевела на 1,24%.

К теме! Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск против криптобиржи Coinbase. Американский регулятор считает, что компания действовала как незарегистрированный брокер и биржа, а также годами отказывалась предоставлять необходимую информацию о своей деятельности.