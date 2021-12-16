У США оприлюднили новий економічний прогноз: чого чекати у наступні три роки

Федеральна резервна система США оприлюднила новий прогноз щодо майбутнього національної економіки. Центробанк уточнив дані щодо того, як він бачить відновлення протягом наступних трьох років.

Востаннє Федеральна резервна система (ФРС) публікувала подібний прогноз ще у вересні. Це означає, що нові дані вперше враховують завершення Дельта-хвилі, появу штаму омікрон, темпи зростання інфляції, які досягнули піку майже за 40 років.

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ФРС оприлюднила новий прогноз щодо економіки

Нові дані від Федеральної резервної системи вказують на швидший та дорожчий відскок протягом наступних 12 місяців. Крім того, очікують, що середній рівень безробіття у 2022 році знизиться до 3,5% з 3,8%. Нова оцінка відповідає рекордно низьким показникам, які спостерігалися до початку пандемії. Ставки на 2023 та 2024 роки залишили без змін – на рівні 3,5%.

Також очікується, що економічне зростання перевищить вересневі оцінки ФРС. Згідно з новим прогнозом, зростання валового внутрішнього продукту досягне 4% у наступному році. Для порівняння, раніше цей показник дорівнював 3,8%. Очікується, що економіка зросте на 2,2% у 2023 році в порівнянні з останнім прогнозом у 2,5%, а у 2024 році – на 2%. Економічний прогноз на довгострокову перспективу зберегли на рівні 1,8%.

Згідно із середніми прогнозами, індекс цін на особисті споживчі витрати у 2022 році підвищиться дояк очікували у вересні. У 2023 році показник інфляції зросте до.У 2024 році йдеться про інфляцію на рівні

ФРС оприлюднила новий прогноз щодо економіки / Фото Getty Images

Плани ФРС

Нещодавно Федеральна резервна система США повідомила про пришвидшення темпів згортання своїх екстрених покупок активів, повністю завершивши цю програму у березні. Цей крок відкриває двері для американського центробанку для більш агресивного підвищення процентних ставок у 2022 році, оскільки він прагне охолодити зростання цін.

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Останні прогнози натякають на те, наскільки агресивною буде боротьба з інфляцією. Середній прогноз ФРС показує, що чиновники тричі підвищать ставки у 2022 році та ще тричі у 2023 році. Хоча наразі немає інформації про конкретні плани щодо майбутньої політики ФРС, вони натякають на те, що центральний банк швидше почне діяти задля подолання інфляції в епоху пандемії.