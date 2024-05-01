У США оголосили вирок засновнику найбільшої криптобіржі у світі: його реакція та нові плани

У США оголосили вирок у справі, головним фігурантом якої був засновник найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао. Водночас чоловік розповів, що він планує роботи після виходу з в'язниці.

Чанпену Чжао, який відомий у криптосвіті як CZ, оголосили вирок у вівторок, 30 квітня. Його справу розглядали у Сіетлі, штат Вашингтон.

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Рішення у справі засновника Binance

Засновник криптобіржі Binance повинен відбути покарання за ґратами протягом 4 місяців. Проте Мін'юст США вимагав для Чжао в суді ув'язнення на 36 місяців у справі про порушення біржею Binance федеральних санкцій і законів США про відмивання грошей.

Під час розгляду справи суддя не погодився із рекомендаціями від Міністерства юстиції США про збільшення покарання для бізнесмена. Зокрема, служитель Феміди заявив, що немає доказів про те, що Чанпена Чжао проінформували про незаконну діяльність у Binance. Також суддя виділив такі аспекти:

CZ визнав свою відповідальність у справі;

Характеристики чоловіка мають пом'якшувальний характер.

Слова у суді та подальші плани СZ

У 2021 році дві криптобіржі змагалися за домінування у секторі. Йдеться про FTX Сема Бенкмана-Фріда та Binance Чанпена Чжао. Всього за кілька років обидва підприємці опинилися за ґратами, а компанія взагалі FTX зазнала краху, повідомляє видання Fortune . На відміну від CZ, Сем Бенкман-Фрід проведе за ґратами 25 років.

Чанпен Чжао виступив із заявою у суді за кілька хвилин до оголошення вироку. Він сказав, що перший крок до того, щоб взяти на себе відповідальність, – це повністю визнати помилки. За його словами, він усвідомлює важливість наявності надійної програми боротьби з відмиванням грошей, а також нагадав, що саме через це доручив криптобіржі Binance співпрацювати з розслідуванням.

На момент створення цього матеріалу, Bloomberg оцінює особистий капітал СZ у 36,2 мільярда доларів. За даними Forbes , він володіє статками у розмірі 33 мільярдів доларів.

Після оголошення вироку суду CZ опублікував в X (у минулому Twitter) пост, в якому подякував за підтримку. Також він заявив, що завершить цей етап та зосередиться на наступному розділі свого життя. Він планує приділити час власній освіті. Чжао додав, що залишиться пасивним інвестором та власником криптовалюти. За його словами, галузь увійшла у новий етап.