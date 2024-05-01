Про побоювання австрійської влади розповіли Reuters особи, які обізнані із ситуацією. Зокрема, офіційний Відень занепокоєний через реакцію США.
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Що відомо про угоду між Raiffeisen Bank та російським олігархом
Райффайзен Банк планує придбати частку в будівельній групі Strabag. Суму угоди оцінюють в 1,5 мільярда євро. Компанію пов'язують з Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями США з 2018 року.
Раніше повідомляли, що кредитор має на меті придбати приблизно 24% акцій компанії Strabag. Це також називали спробою банку вивести з Росії частину своїх прибутків‚ які застрягли там через санкційні обмеження.
У результаті Райффайзен Банк планував цінні акції Strabag передати материнській Raiffeisen Bank International у вигляді дивідендів. Австрійський кредитор мав на меті зберігати ці активи як довгострокову інвестицію.
Яке попередження отримав банк
Центральний банк Австрії в останні тижні звернувся із попередженнями до Raiffeisen Bank International. Представники регулятора заявляли, що угода може призвести до негативних наслідків. Йдеться про ймовірні штрафні санкції для банку від США.
Ба більше, повідомляють, що американська влада попередила Raiffeisen Bank International, що не дасть своєї згоди на угоду з підсанкційним олігархом. Американці навіть заявили, що можуть накласти штраф, якщо банк буде продовжувати наполягати на своєму. Крім того, США можуть навіть припинити доларові платежі для австрійського банку, що є більш радикальним кроком.
Коментарі від австрійського банку
Натомість у Raiffeisen Bank International повідомили, що угода про купівлю цінних паперів Strabag залишається предметом перевірки на відповідність вимогам законодавства, а також додали, що не будуть купувати акції ні у Дерипаски, ні в будь-якої іншої особи, проти якої запроваджені санкції.