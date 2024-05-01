Чанпену Чжао, который известен в криптомире как CZ, объявили приговор во вторник, 30 апреля. Его дело рассматривали в Сиэтле, штат Вашингтон.
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Решение по делу основателя Binance
Основатель криптобиржи Binance должен отбыть наказание за решеткой в течение 4 месяцев. Однако Минюст США требовал для Чжао в суде заключения на 36 месяцев по делу о нарушении биржей Binance федеральных санкций и законов США об отмывании денег.
Во время рассмотрения дела судья не согласился с рекомендациями от Министерства юстиции США об увеличении наказания для бизнесмена. В частности, служитель Фемиды заявил, что нет доказательств о том, что Чанпена Чжао проинформировали о незаконной деятельности в Binance. Также судья выделил следующие аспекты:
- CZ признал свою ответственность в деле;
- Характеристики мужчины имеют смягчающий характер.
Слова в суде и дальнейшие планы СZ
Чанпен Чжао выступил с заявлением в суде за несколько минут до оглашения приговора. Он сказал, что первый шаг к тому, чтобы взять на себя ответственность, – это полностью признать ошибки. По его словам, он осознает важность наличия надежной программы борьбы с отмыванием денег, а также напомнил, что именно поэтому поручил криптобирже Binance сотрудничать с расследованием.
После оглашения приговора суда CZ опубликовал в X (в прошлом Twitter) пост, в котором поблагодарил за поддержку. Также он заявил, что завершит этот этап и сосредоточится на следующем разделе своей жизни. Он планирует уделить время собственному образованию. Чжао добавил, что останется пассивным инвестором и владельцем криптовалюты. По его словам, отрасль вошла в новый этап.