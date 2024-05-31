Один із ключових показників фондової біржі у США може обвалитися на 70%, – глава інвестфонду

Очільник Hussman Investment Trust прогнозує різкий обвал одного із ключових індексів на фондовому ринку США. Йдеться про спад у поточному ринковому циклі.

Президент інвестиційного фонду Hussman Investment Trust Джон Хассмен очікує на обвал індексу S&P 500 на 70%. За його словами, ринки потрапили до горнила екстремального FOMO.

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Індекс S&P 500 може обвалитися на 70%

Джон Хассман історичні максимуми на фондовому ринку США сприяють створенню враження, що триває нестримне ралі. Проте за його словами, це "бичаче" зростання, після якого зрештою ринок акцій впаде.

Що таке FOMO або синдром втрачених можливостей Це нав'язаний страх пропустити цікаву подію або гарну можливість, що провокується, в тому числі, і переглядом соціальних мереж.

Для розуміння, індекс S&P 500 з початку року зріс на 25%. У травні на ринку зафіксували новий історичний максимум на рівні 5341,88 пункту. На момент створення цього матеріалу, цей показник коливається на рівні 5 235,48 пункту, впавши на 0,60%, згідно з даними Market Watch.



Раніше Джон Хассмен заявляв, що американський ринок акцій – бульбашка історичних масштабів, здування якої може розорити інвесторів. Крім того, вказують, що ця бульбашка серйозно деформувала глобальну економіку, яка стала вразливою для масштабної кризи.

На думку президента Hussman Investment Trust, стрімке зростання вартості акцій можна пояснити нетерпінням інвесторів на ринку акцій і страхом упустити вигоду, що стане ключовими складовими корекції на ринку у майбутньому.

Рекорди інших індексів

У другій половині травня біржовий індекс Dow Jones Industrial Average вперше перевищив позначку у 40 тисяч пунктів. Важливим каталізатором подолання історичної межі стало зростання вартості акцій Walmart.