Один из ключевых показателей фондовой биржи в США может обвалиться на 70%, – глава инвестфонда

Глава Hussman Investment Trust прогнозирует резкий обвал одного из ключевых индексов на фондовом рынке США. Речь идет о спаде в текущем рыночном цикле.

Президент инвестиционного фонда Hussman Investment Trust Джон Хассмен ожидает обвала индекса S&P 500 на 70%. По его словам, рынки попали в горнило экстремального FOMO.

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Индекс S&P 500 может обвалиться на 70%

Джон Хассман исторические максимумы на фондовом рынке США способствуют созданию впечатления, что продолжается безудержное ралли. Однако по его словам, это "бычий" рост, после которого в конце концов рынок акций упадет.

Что такое FOMO или синдром упущенных возможностей Это навязанный страх пропустить интересное событие или хорошую возможность, что провоцируется, в том числе, и просмотром социальных сетей.

Для понимания, индекс S&P 500 с начала года вырос на 25%. В мае на рынке зафиксировали новый исторический максимум на уровне 5341,88 пункта. На момент создания этого материала, этот показатель колеблется на уровне 5 235,48 пункта, упав на 0,60%, согласно данным Market Watch.





Ранее Джон Хассмен заявлял, что американский рынок акций – пузырь исторических масштабов, сдувание которого может разорить инвесторов. Кроме того, указывают, что этот пузырь серьезно деформировал глобальную экономику, которая стала уязвимой для масштабного кризиса.

По мнению президента Hussman Investment Trust, стремительный рост стоимости акций можно объяснить нетерпением инвесторов на рынке акций и страхом упустить выгоду, что станет ключевыми составляющими коррекции на рынке в будущем.

Рекорды других индексов

Во второй половине мая биржевой индекс Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов. Важным катализатором преодоления исторической границы стал рост стоимости акций Walmart.

Кроме того, 8 мая 2024 года нового максимума недавно достиг британский индекс FTSE 100. Главным стимулом стало заявление о планах нефтяной компании Shell.