Сполучені Штати Америки можуть виключити з біржі 3 найбільші нафтові компанії Китаю. Все через нібито їхній зв'язок з китайськими військовими.

Під загрозою опинились такі компанії як CNOOC, PetroChina и Sinopec. Про це повідомляє Bloomberg.

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В чорний список Пентагону вже внесли CNOOC. Два інші підприємства також можуть туди потрапити через їхній зв'язок зі збройними силами КНР.

Довідка. 1 січня США зняла з торгів акції трьох китайських телекомпаній – China Telecom, China Mobile і China Unicom.

Влада Китаю пообіцяли вжити заходів для захисту прав і інтересів китайських компаній.

Чому китайські компанії опинились під загрозою

У листопада адміністрація президента США Дональда Трампа видала наказ, яким забороняється інвестувати у компанії, що пов'язані із китайськими військовими.

Так, Білий дім хоче посилити тиск на Пекін. Там вважають, що Китай активно користується капіталом США для розвитку і модернізації своїх військових.

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