США можуть зняти з біржі найпотужніші нафтові компанії Китаю
Сполучені Штати Америки можуть виключити з біржі 3 найбільші нафтові компанії Китаю. Все через нібито їхній зв'язок з китайськими військовими.
Під загрозою опинились такі компанії як CNOOC, PetroChina и Sinopec. Про це повідомляє Bloomberg.
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В чорний список Пентагону вже внесли CNOOC. Два інші підприємства також можуть туди потрапити через їхній зв'язок зі збройними силами КНР.
Влада Китаю пообіцяли вжити заходів для захисту прав і інтересів китайських компаній.
Чому китайські компанії опинились під загрозою
У листопада адміністрація президента США Дональда Трампа видала наказ, яким забороняється інвестувати у компанії, що пов'язані із китайськими військовими.
Так, Білий дім хоче посилити тиск на Пекін. Там вважають, що Китай активно користується капіталом США для розвитку і модернізації своїх військових.
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