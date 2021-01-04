Соединенные Штаты Америки могут исключить из бирже 3 крупнейшие нефтяные компании Китая. Все из-за якобы их связи с китайскими военными.

Под угрозой оказались такие компании как CNOOC, PetroChina и Sinopec. Об этом сообщает Bloomberg.

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В черный список Пентагона уже внесли CNOOC. Два других предприятия также могут туда попасть через их связь с вооруженными силами КНР.

Справка. 1 января США сняла с торгов акции трех китайских телекомпаний - China Telecom, China Mobile и China Unicom.

Власти Китая пообещали принять меры для защиты прав и интересов китайских компаний.

Почему китайские компании оказались под угрозой

В ноябре администрация президента США Дональда Трампа издала приказ, которым запрещается инвестировать в компании, связанные с китайскими военными.

Так, Белый дом хочет усилить давление на Пекин. Там считают, что Китай активно пользуется капиталом США для развития и модернизации своих военных.

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