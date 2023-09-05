Буде дивом, якщо США уникнуть рецесії, – економіст назвав період, коли все стане зрозуміло

Топовий економіст та стратег Девід Розенберг вважає, що США варто готуватися до рецесії. Зокрема, він згадав про вплив агресивної монетарної політики Федерального резерву.

У новому інтерв'ю Девід Розенберг заявив, що наступні 6 місяців будуть мати критично важливе значення для першої економіки світу. Він виділив, що центробанк США проводить найагресивніший цикл з підвищення ключової ставки в історії, а його наслідки поки не матеріалізувалися.

Зверніть увагу Новий Twitter під егідою Ілона Маска: що буде з його статусом найбагатшої людини світу

Топовий економіст прогнозує рецесію у США

Ба більше, Девід Розенберг переконаний, що це не призведе до чогось хорошого. Зокрема, економіст зауважив, що більшість рецесій з Другої світової війни були спровоковані не фінансовим шоком, а – підвищення ставок. За його словами, 11 з останніх 14 циклів завершилися рецесією.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Її можуть спричинити фінансові ризики, шоком зовнішньої торгівлі, несприятливий шок пропозиції, пандемія тощо. Вона характеризується нульовим ростом ВВП чи його падінням протягом більше ніж 6 місяців.

Експерт додав, що США пережили найбільший шок підвищення базової ставки, проте ще не побачили наслідків та впливів у повному масштабі. Він також згадав про економічну турбулентність в Китаї . Головний конкурент США по суті наближається до кризи.

Я думаю, якщо ми уникнемо цієї маленької рецесії, то це буде диво,

– підкреслив економіст.

Водночас Девід Розенберг наголосив, якщо до першого кварталу 2024 року рецесія все ще буде дискусійним питанням, то він готовий визнати свою помилку, додавши, що приблизно найближчі 6 місяців будуть мати критично важливе значення. Крім того, він намагається неупереджено ставитися до сценаріїв "м'якої посадки" для економіки США.

Прогнози від інших експертів: