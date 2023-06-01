Публично об отношениях между странами с двумя мощными экономиками мира генеральный директор банка JPMorgan заговорил во время саммита в Шанхае.

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Глава JPMorgan призывает США и Китай возобновить контакты

Джейми Даймон призвал политиков из США и Китая вернуться к "реальному взаимодействию", поскольку отношения между странами продолжают ухудшаться. По его словам, все противоречивые моменты по вопросам безопасности и торговли между двумя мощными экономиками мира имеют решение.

Вы не сможете исправить эти моменты, если вы просто сидите с двух сторон Тихого океана и кричите друг на друга,

– подчеркнул Даймон.

Американский банкир также выступает за уменьшение рисков в контексте экономических связей между Востоком и Западом во избежание окончательного разделения. Однако следует учитывать, что в JPMorgan планируется увеличить свое присутствие в Китае.

К теме! На момент создания этого материала, акции гиганта с Уолл-Стрит торгуются по цене на уровне 135,71 доллара за штуку. Рыночная капитализация JPMorgan составляет 396,6 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Неоднозначное прошлое

Джейми Даймон прибыл в Китай на глобальный саммит впервые с 2021 года, когда он попал в серьезный скандал. Дело в том, что в прошлом банкир заявил, что JPMorgan продержится в Китае дольше главной политической силы, а именно Коммунистической партии. Наиболее иронично, что в том же году в стране отметили 100 лет коммунизма.

Даймон публично извинился, поскольку его "шутка" вызвала серьезное возмущение в Пекине. Незадолго до скандала JPMorgan стала первой иностранной компанией, получившей право полностью владеть брокерской компанией в Китае.