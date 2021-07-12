Майбутнє США та Китаю: американський дипломат розповів, чи є загроза нової холодної війни

Дипломат Курт М. Кемпбелл, який обіймає посаду координатора по Індо-Тихоокеанському регіоні у Білому домі, вірить, що Китай та США можуть мирно співіснувати. Проте, він додав, що це надскладне завдання як для цього покоління, так і для майбутніх.

Кемпбелл наголосив, що не варто розглядати відносини між Пекіном та Вашингтоном як "нову холодну війну".

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Відносини США та Китаю

Курт Кемпбелл додав, що у майбутньому США та Китай переживуть і періоди невизначеності, і періоди підвищеної напруги. Президент США Джозеф Байден зайняв жорстку позицію щодо Китаю після того, як він очолив Білий дім. Байден назвав Китай "найсерйознішим конкурентом" США.

Дипломат додав, що адміністрація Байдена не визнає Тайвань незалежною державою відповідно до "Політикою єдиного Китаю". Пекін досить агресивно заявляв про свої претензії на Тайвань і тиснув на інші країни та міжнародні організації, щоб ті не вели справи з регіоном самостійно. Китай пішов цим шляхом, коли до влади прийшов чинний лідер Сі Цзіньпін.

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Політика одного Китаю Це процес, який потребує офіційного визнання лише однієї китайської держави, попри існування двох країн, які проголосили себе Китаєм. Це означає, що для встановлення дипломатичних відносин з Китайською Народною Республікою (КНР) держава повинна розірвати офіційні відносини з Республікою Китай (РК), і навпаки. Зараз остання контролює лише острів Тайвань.

Кемпбелл підмітив, що США "непомітно вивчають" торгові ініціативи в Азії. Він також наголосив, що вперше в історії Індо-Тихоокеанський регіон стане центром уваги США, попри те, що пріоритетом адміністрації Байдена залишається відновлення країни після пандемії коронавірусу.