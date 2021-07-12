Кэмпбелл подчеркнул, что не стоит рассматривать отношения между Пекином и Вашингтоном как "новую холодную войну" .

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Отношения США и Китая

Курт Кэмпбелл добавил, что в будущем США и Китай переживут и периоды неопределенности, и периоды повышенного напряжения. Президент США Джозеф Байден занял жесткую позицию в отношении Китая после того, как он возглавил Белый дом. Байден назвал Китай "самым серьезным конкурентом" США.

Дипломат добавил, что администрация Байдена не признает Тайвань независимым государством в соответствии с "Политикой единого Китая" . Пекин довольно агрессивно заявлял о своих претензиях на Тайвань и давил на другие страны и международные организации, чтобы те не вели дела с регионом самостоятельно. Китай пошел по этому пути, когда к власти пришел действующий лидер Си Цзиньпин.

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Политика одного Китая Это процесс, который требует официального признания только одной китайского государства, несмотря на существование двух стран, провозгласивших себя Китаем. Это означает, что для установления дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой (КНР) государство должно разорвать официальные отношения с Республикой Китай (РК), и наоборот. Сейчас последняя контролирует лишь остров Тайвань.

Кэмпбелл заметил, что США "незаметно изучают" торговые инициативы в Азии. Он также отметил, что впервые в истории Индо-Тихоокеанский регион станет центром внимания США, несмотря на то, что приоритетом администрации Байдена остается восстановление страны после пандемии коронавируса.