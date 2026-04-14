США та Іран можуть відновити переговори, попри блокаду Ормуза

Перемовники від США та Ірану можуть повернутися до переговорів. Імовірно, вони завітають до Ісламабаду уже на цьому тижні. Це показово, з урахуванням того, що на минулих вихідних також відбувалися переговори, які лише посилили конфлікт.

Що відомо про нові переговори Ірану та США?

США оголосили про часткову блокаду Ормузької протоки. Вона мала торкнутися саме іранських портів, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! США не планують перешкоджати руху суден, що не прямують до іранських портів.

Це викликало надзвичайно негативну риторику Тегерана. Проте ознаки продовження переговорів між країнами є. Це сприяло незначному зниженню вартості нафти, повідомляє Reuters.

Імовірно, наступні переговори США та Ірану відбуватимуться уже в кінці цього тижня. Точна дата ще не встановлена.

Тверда дата ще не встановлена, делегації залишаться відкритими з п'ятниці по неділю,

– вказало джерело з Ірану.

Потрібно розуміти, що на минулих вихідних відбулися невдалі переговори між Іраном та США. Вони проходили у столиці Пакистану. Після цього ситуація лише загострилась. США навіть анонсували та почали реалізовувати свою блокаду Ормузької протоки.

Важливо! Трамп вказував, що він готовий укласти угоду з Іраном. Проте він не дозволить Тегерану мати ядерну зброю.

Що відбувається на Близькому Сході зараз?