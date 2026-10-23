США готують обмеження для інвестицій у перспективну галузь

Які інвестиції хочуть обмежити США

Напередодні Міністерство фінансів США запропонувало додати біотехнології до переліку чутливих технологій, інвестиції в які підлягають обмеженням. Це розширить чинну програму, що вже діє для сфер штучного інтелекту, напівпровідників і квантових обчислень, передає Bloomberg.

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Ініціативу пояснили міркуваннями нацбезпеки, однак нові правила можуть ускладнити фінансові зв'язки між країнами у час, коли американські фармацевтичні компанії дедалі частіше звертаються до Китаю в пошуках нових ліків.

Згідно із пропозицією відомства, інвесторів зі США зобов'яжуть повідомляти уряд про окремі угоди з іноземними розробниками, тоді як деякі операції взагалі опиняться під повною забороною. Оголошення таких планів одразу спровокувало падіння цін на папери китайських компаній: акції Genscript Biotech Corp. обвалилися на 14% перед частковим відновленням на Гонконгській біржі, папери Duality Biotherapeutics Inc. здешевшали на 4,6%, а CSPC Pharmaceutical Group Ltd. – на 3,4%.

Важливо! Рішення стало черговим кроком Вашингтона для стримування китайського прогресу в цій галузі. Торік Конгрес ухвалив закон Biosecure Act, який заборонив федеральним агентствам і компаніям з урядовим фінансуванням замовляти послуги у визначених біотехнологічних фірмах, хоча підсумкові обмеження виявилися вужчими за початкові пропозиції.

Як відреагували в Пекіні

У п'ятницю, 23 жовтня, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначила, що обмеження торгівлі та інвестицій "не відповідає інтересам жодної зі сторін". Вона закликала США "припинити порушувати нормальну економічну та торговельну співпрацю з компаніями" та підкреслила, що Китай "вживатиме необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".

Щоправда, зараз Пекін і сам коригує підхід до контролю галузі: минулого тижня там запропонували запровадити експортні обмеження для кількох біомедичних технологій, однак залишити можливість ліцензування лікарських препаратів.

Нагадаємо, американські фармацевтичні виробники активно купують ліцензії на перспективні методи лікування в Китаї для поповнення своїх портфелів розробок. Старший аналітик з питань політики охорони здоров'я Bloomberg Intelligence Двейн Райт пояснив, що запропоноване в США регулювання прямо не забороняє таку співпрацю, а обмеження набудуть чинності лише після остаточного затвердження.

До слова, Китай продовжує активно нарощувати свої золоті резерви, скориставшись послабленням цін на дорогоцінний метал. Регулятор країни залишається одним із найбільших гравців на світовому ринку.