Хаос у Червоному морі триває, компанії змінюють маршрути: як США виграють від цієї ситуації

Ситуація у Червоному морі продовжує набирати обертів. Глобальні ланцюжки постачання під загрозою через атаки хуситів. Проте США неочікувано отримали вигоду від цієї ситуації.

Йдеться про американську нафту, яку почали купувати все більше після атак хуситів на комерційні судна, за оцінками аналітиків з японської компанії Mizuho.

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США експорту.ють більше нафти через хаос у Червоному морі

Перш за все це пов'язано з тим, що експорт американської нафти у поточній ситуації став безпечнішим та дешевшим способом забезпечення попиту на сировину та організації постачання. Особливо це стосується клієнтів в Європі.

За останніми даними, експорт нафти з США за тиждень, який завершився 29 грудня, зріс на 35% до майже 5,3 мільйона барелів на день. Таке різке зростання зафіксували вперше з початку атак хуситів, які почалися у середині листопада, на судна у Червоному морі.

Хто такі хусити Це воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Цю групу нарекли на честь її засновником і колишнього керівника Хусейна аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року.

У компанії Mizuho очікують, що у найближчі тижні нафтовий експорт США буде зберігатися вище позначки у 5 мільйонів барелів на день на тлі посилення геополітичної напруженості.

Нагадаємо, що потужна данська компанія Maersk у перший тиждень січня оголосила, що виводить свої судна з Червоного моря через безпекові питання. У компанії додали, що ситуація постійно розвивається та залишається вкрай нестабільною, а всі доступні дані підтверджують наявність серйозних ризиків.