Хаос в Красном море продолжается, компании меняют маршруты: как США выиграют от этой ситуации

Ситуация в Красном море продолжает набирать обороты. Глобальные цепочки снабжения под угрозой из-за атаки хуситов. Однако США неожиданно извлекли выгоду из этой ситуации.

Речь идет об американской нефти, которую начали покупать все больше после атак хуситов на коммерческие суда, по оценкам аналитиков из японской компании Mizuho.

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США экспортируют больше нефти из-за хаоса в Красном море

Прежде всего, это связано с тем, что экспорт американской нефти в текущей ситуации стал более безопасным и дешевым способом обеспечения спроса на сырье и организации поставок. Особенно это касается клиентов в Европе.

По последним данным, экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 29 декабря, вырос на 35% до почти 5,3 миллиона баррелей в день. Такой резкий рост зафиксировали впервые с начала атак хуситов, начавшихся в середине ноября, на суда в Красном море.

Кто такие хуситы Это военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. Эта группа была названа в честь ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в сентябре 2004 года.

В компании Mizuho ожидают, что в ближайшие недели нефтяной экспорт США будет сохраняться выше отметки 5 миллионов баррелей в день на фоне усиления геополитической напряженности.

Напомним, что мощная датская компания Maersk в первую неделю января объявила, что выводит свои суда из Красного моря из-за вопросов безопасности. В компании добавили, что ситуация постоянно развивается и остается очень нестабильной, а все доступные данные подтверждают наличие серьезных рисков.