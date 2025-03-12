США за крок від замороження роботи уряду: що відбувається

У США триває процес формування державного бюджету на 2025 рік. Водночас найбільша економіка світу за крок від серйозного виклику.

Чи буде шатдаун у США

Палати представників США 11 березня погодила бюджет. Далі законопроєкт будуть розглядати в Сенаті США, пише 24 Канал з посиланням на PBS. Цьому передував тиждень досить інтенсивних перемовин та тиску з боку Дональда Трампа.

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Продовжити фінансування уряду США на наступні пів року (до кінця вересня) підтримали 217 республіканців. Натомість усі демократи проголосували "проти" – 213 голосів.

Цікаво! Дональд Трамп купив автомобіль Tesla, аби підримати Ілона Маска. Нагадаємо, що акції виробника електрокарів серйозно обвалилися за останні кілька тижнів.

Палаті представників, де республіканці становлять більшість, вдалося ухвалити бюджет без голосів демократів. Проте в Сенаті, де буде наступний етап розгляду законопроєкту, ситуація трохи інша.

Важливий контекст! У Сенаті США загалом є 100 крісел. Після виборів у 2024 році більшість отримала Республіканська партія – 49 місць. Водночас демократи мають більше можливостей впливати на процеси, оскільки мають 48 місць, а також три незалежних сенатори.

Тож, аби бюджет пройшов Сенат треба, щоб його крім республіканців підтримали ще, щонайменше, 8 представників Демократичної партії. При цьому часу на розгляд бюджету в Сенаті зовсім небагато – до 15 березня. Якщо до цього моменту сенатори не ухвалять бюджет, то США, які є найбільшою економікою у світі, ризикують стикнутися із призупиненням роботи уряду США. Це період також відомий, як шатдаун.