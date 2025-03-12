Будет ли шатдаун в США

Палаты представителей США 11 марта согласовала бюджет. Далее законопроект будут рассматривать в Сенате США, пишет 24 Канал со ссылкой на PBS. Этому предшествовала неделя достаточно интенсивных переговоров и давления со стороны Дональда Трампа.

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Продлить финансирование правительства США на следующие полгода (до конца сентября) поддержали 217 республиканцев. Зато все демократы проголосовали "против" – 213 голосов.

Интересно! Дональд Трамп купил автомобиль Tesla, чтобы поддержать Илона Маска. Напомним, что акции производителя электрокаров серьезно обвалились за последние несколько недель.

Палате представителей, где республиканцы составляют большинство, удалось принять бюджет без голосов демократов. Однако в Сенате, где будет следующий этап рассмотрения законопроекта, ситуация немного другая.

Важный контекст! В Сенате США в целом есть 100 кресел. После выборов в 2024 году большинство получила Республиканская партия – 49 мест. В то же время демократы имеют больше возможностей влиять на процессы, поскольку имеют 48 мест, а также три независимых сенатора.

Поэтому, чтобы бюджет прошел Сенат надо, чтобы его кроме республиканцев поддержали еще, минимум, 8 представителей Демократической партии. При этом времени на рассмотрение бюджета в Сенате совсем немного – до 15 марта. Если до этого момента сенаторы не примут бюджет, то США, которые являются крупнейшей экономикой в мире, рискуют столкнуться с приостановлением работы правительства США. Это период также известный, как шатдаун.