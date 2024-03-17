На що українці витрачають більше, ніж інших

Таким чином, Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на їжу та обовʼязкові платежі перевищують 50%. При цьому, українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

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Тобто, серед громадян інших країн, яких охоплює дослідження, українці виділяють найбільше коштів на продукти харчування та обов'язкові витрати. Цей показник становить 66%, що перевищує середній світовий рівень майже вдвічі.

Як розподіляється бюджет у світі та Україні

Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

Дозвілля (включно з ресторанами або кафе), відпочинок і туризм

Українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час, як: жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.

Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку

Українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, у той час, як: жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.

Зауважте! У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги – немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

З чим це може бути повʼязано

Ймовірно, що це повʼязано із тенденцією до економії серед українських споживачів. Річ у тім, що залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. При цьому, українці найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Попри війну, українці продовжують робити все можливе для підтримки себе, близьких та країни. Українські споживачі стійкі, адаптивні та небайдужі. Вони економлять, обдумано підходять до витрат і регулярно донатять,

– підсумовує Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні.

Водночас українці переосмислюють також і свої харчові звички та змінюють пріоритети. Відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося до 55% опитуваних. А 65% респондентів економлять на розвагах поза домом.