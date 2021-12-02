Влад Яценко, який стояв біля витоків Revolut, у 2021 році увійшов до світового рейтингу Forbes зі статками у розмірі 1,1 мільярда доларів.

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Співзасновник Revolut розповів, що чекає фінансову систему у майбутньому

Влад Яценко вважає, що класичні банки мають проводити цифрову трансформацію. За його словами, вони повинні це роботи настільки швидко, наскільки можуть собі дозволити. Банки, які підуть цим шляхом, зможуть вижити та розвиватися.

Крім того, бізнесмен додав, що існує чимало опцій для співпраці між банками та фінтехами. Зокрема, Яценко зазначив, що Revolut має різні види відносин з партнерами. Йдеться і про банки, і про фінтехи.

Співзасновник Revolut про майбутнє фінансової системи / Фото Getty Images

Що відомо про Revolut Це фінансова-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була створена у 2015 році. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні, Велика Британія. Компанія спеціалізується на обміні валют, платіжних картках, торгівлі акціями, цифровими валютами тощо. Згідно з Це фінансова-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була створена у 2015 році. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні, Велика Британія. Компанія спеціалізується на обміні валют, платіжних картках, торгівлі акціями, цифровими валютами тощо. Згідно з Forbes , у липні 2021 року Revolut стала найдорожчою фінтех-компанією у Великій Британії оцінкою інвесторів у 33 мільярди доларів.

Він наголосив, якщо йдеться про співпрацю, яка полягає у тому, щоб принести більше користі для клієнтів, то банки й фінансово-технологічні компанії мають не просто співіснувати, але й співпрацювати. Повне інтерв'ю з Владом Яценком можна почитати за посиланням.