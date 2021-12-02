Влад Яценко, стоявший у истоков Revolut, в 2021 году вошел в мировой рейтинг Forbes с капиталом в размере 1,1 миллиарда долларов.

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Соучредитель Revolut рассказал, что ждет финансовую систему в будущем

Влад Яценко считает, что классические банки должны проводить цифровую трансформацию. По его словам, они должны это работать настолько быстро, насколько могут себе позволить. Банки, которые пойдут по этому пути, смогут выжить и развиваться.

Кроме того, бизнесмен добавил, что существует множество опций для сотрудничества между банками и финтехами. В частности, Яценко отметил, что Revolut имеет разные виды отношений с партнерами. Речь идет и о банках, и о финтехах.

Соучредитель Revolut о будущем финансовой системы / Фото Getty Images

Что известно о Revolut Это финансово-технологическая компания, предлагающая банковские услуги. Была создана в 2015 году. Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. Компания специализируется на обмене валют, платежных картах, торговле акциями, цифровыми валютами и ​​т.д. Согласно Forbes , в июле 2021 года Revolut стала самой дорогой финтех-компанией в Великобритании оценкой инвесторов в 33 миллиарда долларов.