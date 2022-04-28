Співзасновник Monobank Гороховський зробив важливу заяву про військові облігації: чого чекати

Український бізнесмен та співзасновник мобільного банку Monobank Олег Гороховський анонсував новий реліз додатку. Яку опція з'явиться – читайте далі.

Відтепер у додатку можна буде придбати військові облігації. За словами Гороховського, вони зробили цей процес максимально простим.

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Гороховський про придбання військових облігацій

Співзасновник Monobank заявив, що з придбанням облігацій людина одночасно перераховує кошти до державного бюджету. Таким чином, це допоможе забезпечити стабільність української економіки та наблизити нашу перемогу.

При цьому власник військових облігацій зможе заробити до 11% річних у національній валюті – гривні. Мінімальний строк – 6 місяців. Купувати можна від 1 облігації.

Виплати на 100% гарантовано міністерством фінансів України,

– додав Гороховський.

Що відомо про військові облігації Після повномасштабного нападу Росії та запровадження воєнного стану Кабмін ухвалив рішення про випуск військових облігацій. Одні з головних завдань військових ОВДП – збір коштів для забезпечення потреб ЗСУ та стабілізація фінансів держави в умовах воєнного стану.

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