Соучредитель Monobank Гороховский сделал важное заявление о военных облигациях: чего ждать

Украинский бизнесмен и соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский анонсировал новый релиз приложения. Какая опция появится – читайте дальше.

Теперь в приложении можно будет приобрести военные облигации. По словам Гороховского, они сделали этот процесс очень простым.

Обратите внимание Долю Shell в российском проекте "Сахалин-2" могут приобрести компании из Китая – Bloomberg

Гороховский о приобретении военных облигаций

Соучредитель Monobank заявил, что с приобретением облигаций человек одновременно перечисляет средства в государственный бюджет. Таким образом это поможет обеспечить стабильность украинской экономики и приблизить нашу победу.

При этом владелец военных облигаций сможет заработать до 11% годовых в национальной валюте – гривне. Минимальный срок – 6 месяцев . Покупать можно от 1 облигации.

Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины,

– добавил Гороховский.

Что известно о военных облигациях После полномасштабного нападения России и введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Одна из главных задач военных ОВГЗ – сбор средств для обеспечения потребностей ВСУ и стабилизация финансов государства в условиях военного положения.

Актуально – брифинг Алексея Арестовича за 28 апреля: смотреть видео