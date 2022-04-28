Соучредитель Monobank Гороховский сделал важное заявление о военных облигациях: чего ждать
Источник:телеграм Олега Гороховского
Украинский бизнесмен и соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский анонсировал новый релиз приложения. Какая опция появится – читайте дальше.
Теперь в приложении можно будет приобрести военные облигации. По словам Гороховского, они сделали этот процесс очень простым.
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Гороховский о приобретении военных облигаций
Соучредитель Monobank заявил, что с приобретением облигаций человек одновременно перечисляет средства в государственный бюджет. Таким образом это поможет обеспечить стабильность украинской экономики и приблизить нашу победу.
При этом владелец военных облигаций сможет заработать до 11% годовых в национальной валюте – гривне. Минимальный срок – 6 месяцев . Покупать можно от 1 облигации.
Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины,
– добавил Гороховский.
Что известно о военных облигацияхПосле полномасштабного нападения России и введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Одна из главных задач военных ОВГЗ – сбор средств для обеспечения потребностей ВСУ и стабилизация финансов государства в условиях военного положения.
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