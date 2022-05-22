Співзасновник Ethereum заявив, що більше не мільярдер: що відбувається на крипторинку

Співзасновник однієї з найвідоміших криптовалют у світі – Ethereum – Віталік Бутерін заявив, що він втратив статус мільярдера. Наприкінці минулого року, його статки оцінювали у більше ніж мільярд доларів.

Протягом останніх тижнів ринок криптовалют зазнав краху. Усе це відбувалося на фоні масштабного розпродажу на традиційних ринках. Це призвело до суттєвих втрат для провідних підприємців. Винятком не став й Віталік Бутерін.

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Співзасновник Ethereum втратив статус мільярдера

Віталік Бутерін, який був співзасновником мережі блокчейн Ethereum у 2014 році, побачив обвал криптовалюти на 59% від максимуму на рівні 4800 доларів за монету, який зафіксували у листопаді 2021 року. Тоді капітал канадського підприємця оцінювали приблизно в 1,5 мільярда доларів.

До речі, я більше не мільярдер,

– лаконічно написав Бутерін.

На момент створення цього матеріалу, вартість криптовалюти Ethereum коливається на рівні 2000,60 долара за монету. Ринкова вартість цифрової монети становить 237,11 мільярда долара, згідно з CoinDesk.

Ця криптовалюта займає друге місце у світі після біткойна за ринковою капіталізацією. Станом на 22 травня загальна капіталізація ринку криптовалют досягла 1,27 трильйона доларів. За останній день цей показник зріс на 1,28%, за даними CoinMarketCap.

У ще одному дописі Віталік Бутерін додав, що часом ваші переконання можуть бути помилковими, проте виправлення цієї помилки свідчить про визнання того факту, що попередня версія вас транслювала негативні цінності для світу.

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