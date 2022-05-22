Соучредитель Ethereum заявил, что больше не миллиардер: что происходит на крипторынке

Соучредитель одной из самых известных криптовалют в мире – Ethereum – Виталик Бутерин заявил, что потерял статус миллиардера. В конце прошлого года, его состояние оценивалось в более чем миллиард долларов.

В последние недели рынок криптовалют потерпел крах. Все это происходило на фоне масштабной распродажи на традиционных рынках. Это привело к существенным потерям для ведущих предпринимателей. Исключением не стал и Виталик Бутерин.

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Соучредитель Ethereum потерял статус миллиардера

Виталик Бутерин, который был соучредителем сети блокчейн Ethereum в 2014 году, увидел обвал криптовалюты на 59% от максимума на уровне 4800 долларов за монету, которую зафиксировали в ноябре 2021 года. Тогда капитал канадского предпринимателя оценивали примерно в 1,5 миллиарда долларов.

Кстати, я больше не миллиардер,

– лаконично написал Бутерин.

На момент создания этого материала стоимость криптовалюты Ethereum колеблется на уровне 2000,60 доллара за монету. Рыночная стоимость цифровой монеты составляет 237,11 миллиарда доллара, согласно CoinDesk.

Эта криптовалюта занимает второе место в мире после биткойна по рыночной капитализации. По состоянию на 22 мая общая капитализация рынка криптовалют достигла 1,27 триллиона долларов. За последний день этот показатель вырос на 1,28%, по данным CoinMarketCap.

В еще одном сообщении Виталик Бутерин добавил, что временами ваши убеждения могут быть ошибочными, однако исправление этой ошибки свидетельствует о признании того факта, что предыдущая версия транслировала в вас негативные ценности для мира.

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