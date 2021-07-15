Джексон Палмер и Билли Маркус создали Dogecoin в 2013 году. Они никогда не думали, что к этой монете будут относиться серьезно. Соавтор любимой цифровой монеты Илона Маска категорически отказался обсуждать деньги будущего.

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Один из создателей Dogecoin раскритиковал криптовалюты

Палмер раскритиковал главных титанов мира криптовалюты, заявив, что этот рынок контролируют мощные "картели состоятельных фигур". По его словам, они эволюционировали, включив много тех самых институтов, связанных с централизованной финансовой системой, которую якобы намеревались заменить. Кроме того, он недоволен принципами распространения и продажи криптовалюты.

В одном из своих твитов Палмер отметил, что индустрия криптовалюты использует сеть сомнительных профессиональных связей, покупает влиятельных лиц и СМИ, чтобы сохранить навсегда культ быстрого обогащения , созданный для получения новых денег от наивных и отчаявшихся людей. Соучредитель Dogecoin признал, что подобный вид финансовой эксплуатации существовал и до появления виртуальных денег. Однако, он убежден, что криптоиндустрия наносит вред рядовым людям, которые присоединяются к ней.

Палмер также заявил, что криптовалюта подобна принятию худших элементов современной капиталистической системы, только с ограниченным регулирования: коррупции, мошенничества, неровности. Позицию Палмера поддержал и другой создатель Dogecoin Билли Маркус. Он заявил, что в целом его коллега прав.

В пространстве криптовалюты существует много ужасных людей, и я полностью понимаю, почему он отнесся к этому негативно. Я понимаю его точку зрения, и мы оба видели в основном негативную сторону всего этого,

– написал он в твиттере .

Маркус рассказал, что при создании криптовалюты-шутки их главным желанием было добавить в эту индустрию немного беззаботности, веселья и инклюзивности , поскольку мир криптовалюты может быть достаточно элитарным. По его мнению, им это удалось.