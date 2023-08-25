Дружба та братство: Україна та Польща випустили пам'ятні монети

В честь Дня Незалежності України, НБУ та Національний банк Польщі випустили спільні пам'ятні монети. Набір назвали "Дружба та братство - найбільше багатство".

Україна та Польща випустили спільні монети

Україно-польський набір складається з двох монет у формі половинок серця, номіналом 10 гривень та 10 злотих. Їх презентував Голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким.

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Цей набір є продовженням серії "Безсмертна моя Україно". Його виготовлено з 999 проби, а маса кожної монети становить – 31,1 грама. Оздоблення виконане тамподруком.

На аверсі української монети зображений тризуб, прапор, номінал та графічний символ гривні на фоні композиції, що відтворює жахи війни. На польській також видно прапор, герб, номінал та композиція, як означає підтримку та допомогу країни. Також на монетах зображені логотипи головних банків їх країн.

На реверсах зображений українець і поляк, які обідають разом. В нижній частині видніється квітка – символ надії, життя та розвитку.

Це символічна композиція, притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідніх слов’янських народів: розділити хліб – означає жити в добрі і злагоді, допомогти в скруті. Це найвищий ступінь прихильності і приязні. Сидіти за одним столом і пити вино з однієї чаші означає взаємну любов і повагу. Пиття зі спільної чаші символізує єднання, побратимство,

– пояснили в НБУ.

Також помітний надпис "Дружба та братство – найбільше багатство" на одній половині та його переклад на польську мову на іншій.

Де купити ці монети

Монетами займалися заслужений художник України Володимир Таран та скульптор – Володимир Атаманчук.

В Україні цей набір можна буде придбати з 31 серпня у інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ за цим посиланням. Також згодом набори реалізують через фінансові установи Укргазбанку, Радабанку, Таскомбанку, Приватбанку.

Тираж монет становить до 10 тисяч штук. Половина в нас, половина у Польщі.

У Польщі можна придбати набір в касах регіональних відділень Національного банку Польщі та в інтернет-магазині Kolekcjoner. Кошти від продажу планують передати на допомогу Україні.