Украина и Польша выпустили общие монеты

Украино-польский набор состоит из двух монет в форме половинок сердца, номиналом 10 и 10 злотых. Их презентовал глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

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Обратите внимание! Этот набор является продолжением серии "Бессмертная моя Украина". Он изготовлен из 999 пробы, а масса каждой монеты составляет – 31,1 грамма. Отделка выполнена тампопечатью.

На аверсе украинской монеты изображен трезубец, флаг, номинал и графический символ гривны на фоне композиции, воспроизводящей ужасы войны. На польском также видны флаг, герб, номинал и композиция, как означает поддержку и помощь страны. Также на монетах изображены логотипы главных банков их стран.

На реверсах изображен украинец и обедающий вместе поляк. В нижней части виднеется цветок – символ надежды, жизни и развития.

Это символическая композиция, присущая традиционным представлениям и обычаям обоих соседних славянских народов: разделить хлеб – значит жить в добре и согласии, помочь в беде. Это самая высокая степень привязанности и дружелюбия. Сидеть за столом и пить вино из одной чаши означает взаимную любовь и уважение. Питье из общей чаши символизирует единение, побратимство,

– объяснили в НБУ.

Также заметна надпись "Дружба и братство – наибольшее богатство" на одной половине и ее перевод на польский язык на другой.

Заметьте! Монетами занимались заслуженный художник Украины Владимир Таран и скульптор – Владимир Атаманчук.

Где купить эти монеты

В Украине этот набор можно будет приобрести с 31 августа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ за єтой ссылкой. Также впоследствии наборы реализуют через финансовые учреждения Укргазбанка, Радабанка, Таскомбанка, ПриватБанка.

Напомним! Тираж монет составляет до 10 тысяч штук. Половина у нас, половина в Польше.

В Польше можно приобрести набор в кассах региональных отделений Национального банка Польши и в интернет-магазине Kolekcjoner. Средства от продаж планируют передать на помощь Украине.